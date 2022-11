Le pagelle di De Ketelaere: insufficienti i voti della stampa italiana

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come nel Milan, anche in Nazionale Charles De Ketelaere sta deludendo e non poco. Anche nella partita persa ieri dal Belgio contro il Marocco, il milanista è subentrato nella ripresa senza farsi notare. La Gazzetta dello Sport lo boccia scrivendo: "Entra in pigiama, intorno a lui la battaglia". Tuttosport addirittura lo definisce "non pervenuto" mentre per il Corriere dello Sport, nonostante il quarto d'ora abbondante passato in campo, è da giudicare "senza voto". Infine la valutazione di TMW: "Rappresenta il nuovo corso? Non incide all'esordio mondiale".

I VOTI:

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: S.V.