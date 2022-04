Le pagelle di Diaz: si è spenta la luce. Il mistero del dieci che non fa cose da dieci

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Torino in trasferta e permette all'Inter di avvicinarsi ancora in attesa del recupero contro il Bologna. Continua il periodo nero per Brahim Diaz, fantasma del giocatore determinante che aveva fatto innamorare Pioli e molti rossoneri. Per la Gazzetta "continua il mistero del dieci che non fa più cose da dieci: non dribbla, non inventa, non tira". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Troppo leggero, di testa più che nelle gambe". Secondo Tuttosport "la prestazione dello spagnolo conferma che davvero si è spenta la luce". Il Corriere della Sera descrive la sua prestazione con due semplici parole: "Non pervenuto". MilanNews scrive che è un "moderno mistero doloso" e che è "completamente apatico" tanto che nella ripresa si fa vedere "solo al momento del cambio". Infine la valutazione di TMW: "Sul prato del Grande Torino arriva un’altra, sgradita conferma del suo momento nero. Lontanissimo parente del giocatore di inizio stagione, il problema è che lo stallo va avanti da mesi".