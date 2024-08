Le pagelle di Fonseca: "Di male in peggio. Il suo Milan è una squadra sfilacciata"

Aveva promesso un Milan diverso, ma quello vista Parma è stata invece una squadra che quasi non aveva idea di quello che stesse facendo, senza equilibrio e con il solito problema che oramai vale quasi come un handicap: la distanza siderale fra i reparti che rende la difesa succube delle avanzate avversarie. Fonseca si è però detto essere il primo responsabile di questa situazione, anche perché se dopo due partite la strada per il Diavolo si è già fatta in salita è anche per colpa sua e delle sue scelte, alle volte scellerate.

LE PAGELLE DI FONSECA

Il Corriere della Sera 4.5: "Un punto in due partite. Gioco non pervenuto, La strada si fa già in salita".

La Gazzetta dello Sport 4: "Prestazione di bassissimo livello. Detto che i giocatori hanno tutti le loro responsabilità, quelle del tecnico sono chiare. La fase difensiva non esiste, nessuno corre all'indietro".

Il Corriere dello Sport 4: "Si doveva vedere un Milan diverso da quello di Pioli. Infatti: a Parma si è visto un Milan peggiore. Fase difensiva inesistente, poche idee in attacco. Un punto dopo due giornate: è già crisi".

Tuttosport 5: "Di male in peggio. Nella ripresa la reazione c'è, ma dura poco: se i rossoneri continuano ad essere padroni del campo per un quarto d'ora a partita vincere diventerà impossibile".

MilanNews 4.5: "Un avvio di campionato così, onestamente, non era minimamente preventivabile. Il suo Milan è una squadra sfilacciata, con spazi ampi concessi agli avversari che sanno bene come sfruttarli. Alle sesta settimana di lavoro, non c’è traccia delle sue idee di gioco ed è una cosa grave. O si dà una svegliata anche lui, o qua le cose iniziano a mettersi male per tutti".