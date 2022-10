Le pagelle di Gabbia: un gol lo salva, uno lo fa. Un martedì da raccontare ai pronipoti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un gol e tanto altro nella prova di Matteo Gabbia, che nel 4-0 del Milan in casa della Dinamo Zagabria è stato uno dei migliori in campo. Per La Gazzetta dello Sport è da 7,5: "Un tuffo al cuore: segna lanciandosi in volo, poi si batte il petto. Attento dietro e fa le due cose più pesanti: salva su Moharrami e sblocca la partita". Stesso voto per Tuttosport: "Decisivo di testa a liberare un controcross di Moharrami, con Tatarusanu fuori posizione. Apre la serata con un tuffo su punizione di Tonali: secondo gol da professionista, primo nel Milan". Lo premia anche il Corriere della Sera, sempre con un 7,5: "Mica facile sostituire un boss come Tomori, specie in una partita così. Si regala un martedì da raccontare ai pronipoti, attorno al fuoco. Un gol lo salva, uno lo fa. Questione di testa". 7,5 anche per MilanNews, mentre è da 7 per il Corriere dello Sport. Infine il giudizio di TMW che lo esalta con un 7,5: "Che potesse essere la sua serata lo si capisce già dalle prime battute, quando salva splendidamente su colpo di testa di Moharrami. Poi sceglie il momento giusto per segnare la sua prima rete rossonera, quella che indirizza in modo decisivo il match".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 7,5