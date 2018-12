Le pagelle di Gattuso: nessuna reazione dopo la delusione greca

Era lecito attendersi un Milan diverso, più motivato e propositivo, dopo la disfatta di Atene e l'eliminazione dall'Europa League. Invece, quella vista in campo al Dall'Ara è una squadra molle e priva di idee, che non riesce mai ad impensierire la difesa del Bologna. Prevedibile, come ha detto lo stesso mister in conferenza stampa. L'emergenza sta finendo e il mercato regalerà sicuramente qualche rinforzo a Gattuso, che ora deve cominciare a vincere le partite importanti. Due soli punti contro Torino e Bologna, mentre le rivali per la Champions rallentano, gridano vendetta.

<b>La Gazzetta dello Sport</b> 5,5

<b>Il Corriere dello Sport</b> 5,5

<b>Tuttosport</b> 5,5

<b>Milannews.it</b> 5,5

<b>Corriere della Sera</b> 5,5