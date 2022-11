Le pagelle di Giroud: il Milan si aggrappa a 'Monsieur Champions'. Non stecca nemmeno stavolta

Fonte: tuttomercatoweb.com

Serata da 8 in pagella per il 9 del Milan. Olivier Giroud contro il Salisburgo per La Gazzetta dello Sport diventa "Monsieur Champions" per regalare al Diavolo l'ennesima notte da urlo in Europa. "Il Milan si aggrappa letteralmente a lui e fa bene - si legge invece su TMW : la zuccata per l'1-0, l'assist per il 2-0, il gol del 3-0, il mezzo assist per Messia sul 4-0 e tante piccole grandi cose all'interno di una partita finita in trionfo". "Serata da leader" scrive Tuttosport, a cui fa eco il Corriere dello Sport commentando la prestazione dell'ex Chelsea così: "Tutta l'esperienza internazionale al servizio del Milan". Il Corriere della Sera chiosa con "Lo showman delle grandi notti non stecca nemmeno stavolta".

TuttoMercatoWeb.com: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

Milannews.it: 8,5