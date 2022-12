Le pagelle di Giroud: la Francia non può fare a meno di lui

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia supera anche la Polonia per 3-1 agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar e si appresta ad affrontare l'Inghilterra ai quarti. Tra i protagonisti ancora una volta il milanista Olivier Giroud, autore del suo terzo gol in Coppa del Mondo e di un'ottima prestazione. La Gazzetta dello Sport lo applaude ricordando che grazie alla rete di ieri ha superato Henry ed è ora il "sovrano dei gol della storia della Nazionale francese con 52 gioie". Il Corriere dello Sport scrive che "la Francia ha scoperto che di questo attaccante forse non può fare a meno". Tuttosport invece racconta così la sua prestazione: "Fa come al solito a sportellate e soprattutto sblocca il risultato alla sua maniera, da centravanti vero". Infine la valutazione di TMW: "Liscia la prima occasione, non la seconda: un suo gol mette in discesa la serata e ne fa il miglior marcatore di sempre con la Francia. Ad averne, di go kart così. Il bis personale, una splendida rovesciata, arriva solo a gioco fermo ma c'è il suo zampino anche nel raddoppio".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5