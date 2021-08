Le pagelle di Giroud: manca il gol, ma la sua utilità è evidente

In assenza di Ibra, tocca a Giroud guidare l'attacco del Milan. Il nuovo numero 9 dei rossoneri non segna, ma la prima in serie A è positiva. 6,5 il voto del Corriere dello Sport per l'attaccante francese: "Presenza costante in area blucerchiata, salta su ogni traversone e rincorre palloni con la voglia di un giovane esordiente". Sufficiente la prestazione di Giroud per La Gazzetta dello Sport: "Aiuta i compagni, si muove, accorcia e allunga la squadra. Il gol nella prima partita ufficiale non è arrivato, ma la sua utilità è evidente". Voto 6 anche per TMW: "Si nota poco ma in realtà il suo lavoro è importante, come quando porta a spasso Yoshida lasciando a Brahim la visuale perfetta per concludere a rete. Generoso come ci si aspettava, manca solo nel concreto il peso sottoporta".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera:5,5