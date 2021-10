Le pagelle di Giroud: scelta vincente di Pioli. Ha già eguagliato i gol della scorsa stagione

Il Milan passa di misura con il Torino, decide la rete di Giroud. Il francese, per La Gazzetta dello Sport, è il migliore dei rossoneri. Voto 7 dalla rosea: "Uno che vede il gioco prima di tutti, esperienza e qualità. Abile a portare in vantaggio il Milan dopo un quarto d'ora, ma non fa ma nulla di inutile". Stesso voto su Tuttosport: "Nella continua alternanza del Milan come prima punta, stavolta tocca al francese, con Ibra che si piazza in panchina. E la scelta di Pioli, per quanto scontata, è subito vincente, visto che arriva il quarto gol (in 6 presenze) in campionato". Mezzo voto in meno sul Corriere dello Sport: "Killer d’area di rigore. Sblocca il match e porta a quattro le reti in serie A". 6,5 nelle pagelle targate TMW: "Tre partite a San Siro in Serie A, quattro gol. Bravissimo nella circostanza a inserirsi e per inciso ha già eguagliato il numero di gol in campionato dell'anno scorso al Chelsea".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews: 6,5