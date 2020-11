Le pagelle di Hauge: si prende il lusso di chiudere il match. Non è di passaggio

Come contro il Celtic, a Jens-Peter Hauge bastano pochi minuti per entrare e segnare. Il giovane norvegese del Milan lo ha fatto di nuovo ieri sera, prendendosi il lusso, come sottolinea La Gazzetta dello Sport (7), di chiudere il match. Voto 6,5 per il Corriere dello Sport (“la chiude lui con talento e caparbietà”) e per Tuttosport (“entra e segna, meglio di così…”). E viene il dubbio, come scrive MilanNews, che non sia di passaggio in rossonero.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews: 7