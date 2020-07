Le pagelle di Ibrahimovic: IZ back, fa sentire il suo peso anche quando si muove poco

Torna titolare e in un solo tempo fa sentire tutto il suo peso nella partita. Zlatan Ibrahimovic si è ripreso il Milan dopo l'infortunio e l'ha trascinato al successo contro la Lazio. Per Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera e dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui "fa tutto anche se si muove poco". Si allinea al 7 anche Tuttosport, che ne elogia i numeri: 5° gol contro i biancocelesti nelle ultime 7 sfide. Ancora mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport: bella la palla per Calhanoglu e l'eleganza nei movimenti.

I VOTI DI IBRAHIMOVIC:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Milannews.com: 7