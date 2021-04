Le pagelle di Ibrahimovic: neanche dio sta bene, anche i grandi steccano

Il Milan non brilla, Zlatan Ibrahimovic tanto melo. Lasciato solo in avanti, il gigante rossonero viene fermato dalla Sampdoria. Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport: “Neanche dio sta bene”. Stesso giudizio per Tuttosport, che scrive: “Anche i grandi steccano”. Più critico il Corriere dello Sport: “Tornato dalla nazionale con qualche acciacco, ha una mobilità ridottissima”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5