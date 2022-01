Le pagelle di Kalulu: colpevole su entrambi i gol, questa volta delude

Tra le note dolenti del Milan dopo il ko inatteso subito in casa contro lo Spezia, c'è la prestazione di Kalulu, peggiore tra i rossoneri per tutti i quotidiani. Per la Gazzetta il "primo campanello" c'era già stato per il fallo da giallo su Gyasi. Poi il "non intervento" sul cross di Verde sul pareggio spezzino e "l'esitazione fatale" all'origine del gol vittoria degli ospiti. Il Corriere dello Sport scrive che per un'ora è "quasi perfetto" ma poi "va in tilt e ha responsabilità evidenti su entrambi i gol dello Spezia". Tuttosport lo definisce semplicemente "colpevole" sui due gol della squadra di Thiago Motta. Il Corriere della Sera scrive che insieme a Gabbia "delude" e che ora il livello contro Juve e Inter si alza, anche se dovrebbe rientrare Romagnoli. TMW infine: "Giallo un po' ingenuo nel primo tempo quando trattiene Manaj. Non del tutto esente da colpe in occasione del gol di Agudelo, che sbuca dalle sue parti e colpisce. Infine perde un pallone sanguinoso che vale la sconfitta".

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

La Stampa: 5

MilanNews: 5,5