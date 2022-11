Le pagelle di Kjaer, qualche problema con la velocità di Jabali, tiene con mestiere

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Esordio più tranquillo rispetto a Euro2020 per Simon Kjaer. Un anno fa doveva aiutare Eriksen, questa volta cerca di francobollarsi a Jabali, che gli dà qualche difficoltà in velocità. Viene sostituito nella ripresa all'ora di gioco, ma prima tiene la linea in maniera ottima per spedire in fuorigioco gli avversari (per due volte).

TuttoMercatoWeb: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6