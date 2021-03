Le pagelle di Krunic: fa il Calhanoglu con una punizione magistrale, salva su Faraoni

È una bella giornata per Rade Krunic, forse la prima da totale protagonista da quando indossa la maglia del Milan. Contro l'Hellas Verona, avversario complicato, riesce a guadagnarsi la punizione - con giallo per il difensore - dell'1-0, calciata perfettamente come il suo compagno di squadra Calhanoglu, ieri assente. Per il Corriere dello Sport è la sorpresa di giornata, sul finire riesce anche a salvare sull'eventuale realizzazione della bandiera da parte di Faraoni. Sette per tutti quanti.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews: 7,5