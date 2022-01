Le pagelle di Leao: Alien entra e devasta. In 5' dimostra di essere imprescindibile

Entrato al 17 della ripresa nella partita contro il Genoa, è stato Rafael Leao a togliere le castagne dal fuoco ai rossoneri che non stavano facendo una grande figura contro la squadra di Shevchenko. Per la Gazzetta "cambia la partita" poi aggiunge che "ormai è sempre di luna buona, notizia non di poco conto per chi era abituato ai suoi alti e bassi". Il Corriere dello Sport scrive che "punta sulla sua qualità maggiore, il dribbling in velocità e cambia la sfida". "Con lui il Milan torna il Milan" scrive Tuttosport, che poi aggiunge: "Entra e in cinque minuti fa vedere di essere imprescindibile". MilanNews lo definisce "alien". Poi aggiunge: "È in condizioni psico-fisiche devastanti e chiunque gli si pari davanti, lo deve abbattere". Infine TMW: "Entra e dà la scossa al Milan. Velocissimo, tecnico, imprevedibile. Più l'avversario è stanco e più le sue qualità emergono. Trova alla fine il gol qualificazione, probabilmente cercando di crossare".

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5