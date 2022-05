Le pagelle di Leao: dategli una partita da sbloccare e non vi deluderà. Un predestinato

Fonte: tuttomercatoweb.com

È sempre più l'uomo della provvidenza, quello che "si accende" nel momento di massimo bisogno e trova sempre la giocata decisiva. Rafael Leao ha ancora una volta "spaccato" la partita e permesso al Milan di portarsi in vantaggio. "Dategli una partita da scardinare e non vi deluderà", scrive La Gazzetta dello Sport, mentre TMW sottolinea: "Se il Milan ha l'obiettivo di lanciare la volata Scudetto, il suo sprint è quello che serve. A sinistra, corrente alternata come tante volte. Quando passa al centro, la prima occasione è subito buona". Per il Corriere dello Sport è "un predestinato", che fa impazzire i 75.000 di San Siro. La chiosa con Tuttosport: "De Roon lo limita, è devastante solo in un'occasione. Ma vogliamo fargliene una colpa?".

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 8

MilanNews.it 7,5