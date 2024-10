Le pagelle di Leao: "In avanti si vede poco. Serve più cuore in Champions League"

Il Milan perde la seconda partita in Champions League, uscendo sconfitto per 1-0 dalla BayArena di Leverkusen contro il Bayer. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani, e non, di Rafael Leao:

La Gazzetta dello Sport 5.5: "Lavora in fase di non possesso, ma in avanti si vede poco. Più vivo nella ripresa quando prova spesso la giocata senza far male".

Il Corriere dello Sport 6: "Quando punta, salta quasi sempre l’uomo. Doveva essere meno timido anche lui... In fase difensiva sta crescendo e lo ha confermato anche ieri. Presenti le solite imprecisioni sui cross".

Tuttosport 5: "Troppo poco: un paio di spunti, altrettanti errori rischiosi, poco collaborativo in ripiegamento".

Il Corriere della Sera 4.5: "Siamo alle solite: quando si accende (vedi assist per Abraham) semina il panico ma lo fa davvero con il contagocce. Serve più cuore in Champions League".

La Repubblica 5.5: " Da lui le sole accensioni in attacco. La rifinitura è imperfetta".

LA PAGELLA DI LEAO A CURA DI MILANNEWS.IT

LEAO 5.5: apprezzabile l’applicazione in fase di non possesso. Una sola sgroppata nel primo tempo mentre nella ripresa ha qualche chance in più. Pecca, in maniera importante, nella qualità dell’esecuzione delle giocate.