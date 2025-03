Le pagelle di Leao: perché in panchina dall'inizio? Lasciar fuori il tuo uomo migliore non ha senso

Il Milan a Napoli ha perso non solo la nona partita del suo campionato, ma anche la possibilità di tenere vive le speranze per raggiungere il quarto posto. La sconfitta del Diego Armando Maradona è stata anche conseguenza diretta non solo al classico approccio pessimo della squadra di Sergio Conceiçao, ma anche ad alcune scelte di formazione contestabili, come ad esempio quella di lasciare in panchina Rafael Leao, il migliore nel Milan, per fare spazio a Joao Felix, tra i peggiori.

Di seguito le pagelle del numero 10 rossoneri dei principali quotidiani sportivi, e non, italiani

La Gazzetta dello sport, voto 7: "Dentro a inizio ripresa, subito una grande azione e un tiro fuori. Serve la palla del calcio di rigore a Theo e costruisce più pericoli".

Il Corriere dello Sport, voto 6,5: "Impatto notevole. E per ogni danza sul pallone, anche se fallita, la solita domanda: perché in panchina all’inizio?".

Tuttosport, voto 6.5: "Ci mette voglia, con iniziative personali e con le imbeccate per Theo: dalla prima nasce il rigore, dalla seconda il gol".

La Repubblica, voto 6,5: "Slalom speciali e sgasate. Perché in campo solo nella ripresa?".

Il Corriere della Sera, 6,5: "Entra all’intervallo, ma è tardi: il danno è fatto. Lasciar fuori il tuo uomo migliore, specialmente quando il resto è solo caos e improvvisazione, non ha senso".

MilanNews, voto 6,5: "il mistero della fede relativo alla sua panchina iniziale è qualcosa che si fa fatica a capire. Anche perché quando entra succedono due cose: la fascia destra del Napoli si abbassa e lui crea il panico, costruendo occasioni da gol e ridando al Milan quella sensazione di pericolosità che nel primo tempo era rimasta negli spogliatoi. Deve esser titolare, sempre)".