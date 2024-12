Le pagelle di Leao: sa come crearsi gli spazi giusti. E sforna l'assist per il pari di Morata

L'assist per Morata e poi alcune belle giocate specie nel primo tempo. E' la prestazione di Rafael Leao che contro l'Atalanta ha fatto vedere una prestazione altalenante. "L’accelerazione e l’assist nell’azione dell’1- 1 sono soltanto due lampi - scrive la Gazzetta dello Sport -. Discreto primo tempo, sparisce nella ripresa e non punge più". "Pronto alla giocata di prima intenzione - riporta Tuttosport - per non dare il tempo agli avversari di intervenire. Fuga vincente e assist perfetto per l'1-1, ma scompare nella ripresa".

Per il Corriere dello Sport la sua gara è da 6,5: "La rabona dopo pochi minuti sembra essere il preludio a una serata di qualità e classe. Sforna l’assist per il pari. Ma quando spegne i motori il Milan va in modalità eco". Questo il commento di TMW: "La rabona dopo una manciata di minuti è l'antipasto di una prestazione positiva. Sa come crearsi gli giusti spazi quando i compagni escono dal pressing furioso dell'Atalanta e lo trovano in profondità: al 22esimo serve a Morata un assist delizioso per il gol dell'1-1".

"Nei primi 45’ ha Fonseca che gli martella i timpani sui movimenti da fare - analizza Milannews.it -. Lui ascolta e non appena il Milan riesce a muovere il pallone in un certo modo, lui si fa trovare pronto mettendo in forno l’assist per il gol del pareggio di Morata. Nel secondo tempo cerca qualche giocata, ma l’atteggiamento non coraggioso del Milan lo penalizza".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Milannews.it: 6