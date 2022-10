Le pagelle di Leao: si divora due gol in 6 minuti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan cade sul campo di un ottimo Torino. Decisivi per i rossoneri gli errori di Leao davanti a Milinkovic-Savic. Se il portoghese fino ad oggi era stato il migliore del Milan, ieri è stato di gran lunga il peggiore in campo. Voto 4 da La Gazzetta dello Sport: "Il corpo è a Torino, la testa chissà. Straccia due biglietti vincenti regalati d Diaz, poi è svagato. In quello due palle gol, c'è metà partita". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "In sei minuti spreca due occasioni clamorose davanti Milinkovic Savic e accusa mentalmente gli errori. Serata totalmente da dimenticare. Errori che costano la sconfitta al Milan".

Voto 4 anche dal portale specializzato Milannews.it: "Brahim Diaz gli mette sui piedi due palloni da buttare alle spalle di Milinkovic-Savic, ma lui si sgretola davanti al portiere del Torino e questo, sull’economia della partita, si rivela devastante ai danni del Milan. Sparisce nel corso del primo tempo e Pioli lo toglie all’intervallo". 5 invece il voto che troviamo su TMW: "Spreca due gol nei primi 6 minuti, uno più clamoroso dell'altro. Sembra quello del paragone con Niang per imprecisione e indolenza"

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport:4

Tuttosport: 4

La Stampa: 4

Corriere della Sera: 4,5

Milannews.it: 4