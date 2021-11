Le pagelle di Messias: esordio in Champions da sogno. Segna un gol che vale oro

La sua favola ha fatto il giro del mondo: Junior Messias è passato in pochi anni dalla Serie D al gol in Champions contro l'Atletico Madrid, che permette al Milan di sognare ancora il passaggio agli ottavi di finale. La Gazzetta dello Sport descrive così la sua partita: "Un colpo al cuore dell'Atletico, una storia che comincia". Per il Corriere dello Sport "vive una notte magica" e ovviamente "firma un gol che vale un tesoro". Tuttosport scrive che "Pioli insiste con lui nonostante segnali non incoraggianti" ma lui "lo ricambia con gli interessi". Per il Corriere della Sera si trova "al posto giusto nel momento giusto". Per MilanNews il suo cambio "sbanca la partita" mentre TMW scrive: "La prima volta non si scorda mai, è proprio il caso di dirlo" e poi aggiunge "cambia il Milan: una ventata di freschezza".

I voti

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 7,5