Le pagelle di Messias: fuori dal gioco, sacrificarsi non basta

Altra prestazione di Messias non sufficiente. Solo la Gazzetta dello Sport regala il 6 all'esterno brasiliano: "Qualche passaggio sbagliato e un contropiede non chiuso ma prego, guardate come lavora e corre per la squadra. Poco coinvolto, questo sì". Per il resto dei quotidiani, l'ex Crotone è sotto il 6. Di seguito, i voti sui giornali di Messias:

MilanNews.it: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5

Gazzetta: 6

Tuttosport: 5,5

CorSera: 5,5

CorSport: 5,5

QS: 5,5