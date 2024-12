Le pagelle di Morata: segna alla prima occasione, poi solito lavoro in copertura

Anche al Gewiss Stadium, Alvaro Morata ha trovato ancora la via del gol. L'attaccante del Milan ha momentaneamente siglato il pareggio contro l'Atalanta. "Il primo gol gli viene annullato - scrive la Gazzetta dello Sport - ma al secondo tentativo festeggia il quinto centro stagionale. Fa anche tanto movimento". "Il solito lavoro ad aiutare in copertura e - analizza Tuttosport - c'è anche l'aspetto offensivo importante: puntuale per la deviazione sulla giocata tesa di Leao".

"Alla prima occasione fa gol - riporta il Corriere dello Sport - ma è fuorigioco. Segna la rete del pari, poi si eclissa". Questo il commento di TMW: "I suoi movimenti a rientrare nel campo sono essenziali per permettere a chi gioca alle sue spalle di lanciarsi in profondità. Il suo gol è da vero numero nove, al posto giusto al momento giusto". "Nel piano partita del Milan - si legge su Milannews.it - il suo ruolo è quello di muoversi e di creare gli spazi per le giocate in verticale. Leao gli confeziona un assist perfetto per il gol del pareggio, sul quale lui si fa trovare prontissimo. Nel secondo tempo pochi palloni da attaccante".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Milannews.it: 6,5