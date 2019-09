Le pagelle di Piatek: che occasione sciupata sull’assist di Leao

In un momento in cui il Milan sembra non sapere cosa fare in campo, anche il suo numero 9 sembra aver smarrito la sua vena realizzativa. In partite come quelle contro l’Inter, quando ti capita un’occasione come quella che ti ha creato Leao, va fatto gol. Invece Kris è arrivato col passo lungo per prendere l’ascensore e non ha impattato bene il pallone del portoghese, mandandolo alto da ottima posizione. Queste le sue valutazioni pagellistiche:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

QS: 5,5

MilanNews.it: 5