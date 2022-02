Le pagelle di Pioli: altro che ritorno romantico, Salerno è una delusione e può costare cara

Il Milan fa solo 2-2 sul campo della Salernitana e per Stefano Pioli i due punti persi potrebbero pesare come un macigno sul finale di stagione. La Gazzetta dello Sport parla di una "squadra spompata e leggera" quella vista a Salerno e il punticino - si legge - viene strappato con fortuna: "Altro che ritorno romantico". Voto 5, come per il Corriere dello Sport: "Si rivede giovanotto, 19 anni fa, quando Carmine Longo gli consegnò la sua prima panchina, alla Salernitana. E’ l’unica emozione, poi solo delusioni, tranne i primi 6’". Il Corriere della Sera non è eccessivamente critico con l'allenatore rossonero: "Stavolta la squadra lo ha abbandonato". Per Tuttosport "se la squadra gioca così" vuol dire che lui, Pioli, "non è riuscito a tenere la giusta tensione dopo la fresca riconquista del primato".

I VOTI DI PIOLI

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5