Le pagelle di Pioli - Finalmente vince con una big, gestione perfetta della sfida

Concludere bene la stagione, probabilmente, non gli servirà ad evitare l'approdo sulla panchina rossonera di Ralf Rangnick, ma intanto Stefano Pioli sta dimostrando di valere l'occasione concessagli dalla dirigenza dopo il fallimento di Marco Giampaolo. Il Milan è una squadra ben disposta in campo, che gioca un calcio a tratti piacevole; finalmente è arrivata anche una vittoria contro una big, frutto di una serie di mosse azzeccate e della perfetta gestione dei cambi e delle risorse. L'ex tecnico di Fiorentina e Inter convince tutti e merita voti alti in pagella.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

MilanNews.it 7