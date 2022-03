Le pagelle di Pioli: il suo Milan gioca meglio ma pensa al Napoli. Occasione sprecata?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo le prestazioni deludenti contro Salernitana e Udinese, il Milan era chiamato a dare una prima risposta in una settimana che potrebbe essere decisiva per le sue ambizioni. E contro l'Inter sono arrivati segnali confortanti per Stefano Pioli, sebbene il pareggio nel derby d'andata di Coppa Italia abbia il sapore di "un'occasione sprecata", come fa notare Il Corriere dello Sport. Il tecnico rossonero ritrova però una squadra brillante, che ottiene uno 0-0 tutto sommato prezioso in vista del ritorno e che avrebbe potuto vincere se "non avesse pensato troppo al Napoli", come invece sottolinea Tuttomercatoweb.com. In ogni caso, Simone Inzaghi non lo batte nemmeno stavolta.

Tuttomercatoweb.com 6

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6

MilanNews 6,5