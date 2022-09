Le pagelle di Pioli: Milan poco brillante, ma porta comunque a casa un punto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan non va oltre il pari sul campo del Salisburgo. Pioli cambia pochissimo rispetto al derby vinto con l'Inter, ma in Austra i rossoneri probabilmente pagano anche un po' di stanchezza. Per La Gazzetta dello Sport Pioli merita 6 in pagella: "Non una bella serata, nonostante il record nel possesso palla, che conta poco. Milan poco brillante ma capace di portare comunque a casa un punto. E questo pesa".

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Sfrutta l’onda del derby e mette gli stessi giocatori, ma in Europa i ritmi sono diversi. Non è la miglior partita dei rossoneri". Voto 6 anche da Tuttosport: "Per come è andata la partita, un punto da tenersi stretti. Ma il Milan poteva e doveva fare meglio".

Anche per TMW il tecnico del Milan è da 6 in pagella: "Cambia un solo giocatore dalla sfida con l'Inter, ma l'effetto derby si sente. Non la migliore delle partite, ma Saelemaekers è una sua scelta rispetto a Messias".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Milannews.it: 6