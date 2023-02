Le pagelle di Pioli: sceglie il modo peggiore per perdere il derby. La crisi resta profonda

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan perde il derby anche in campionato dopo quello di Supercoppa e si conferma in un momento di forma pessimo per risultati e gioco espresso. Stefano Pioli finisce ancora una volta sul banco degli imputati, con La Gazzetta dello Sport che scrive: "Rinnega il 4-2-3-1 e passa all'estremo opposto del 3-5-2. Il cambiamento della paura, una scelta che assomiglia a una resa". La critica di Tuttosport inizia così: "L'idea di giocare a specchio con l'Inter è una scelta di retroguardia" poi aggiunge "C'era modo e modo per perdere il derby: lui ha scelto il peggiore perché la squadra con lo scudetto sul petto non può giocare una stracittadina da provinciale". Il Corriere dello Sport scrive semplicemente che la sua squadra "non è mai pericolosa". Per il Corriere della Sera "la crisi era e resta profonda. Col Toro venerdì vietato fallire". MilanNews spiega: "Il Milan è stato come uno sparring partner e poi, dai e dai, il gol lo prendi sulla solita disattenzione su calcio d’angolo". Infine la valutazione di TMW: "Doveva essere il derby della riscossa, invece è la sfida che rende la crisi rossonera ancora più profonda. La scelta del 3-5-2 e di un atteggiamento attendista nel primo tempo si rivelano fallimentari. Reazione troppo timida nei secondi 45 minuti".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 5