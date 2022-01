Le pagelle di Pioli: squadra stanca, se Tonali rallenta non c'è nessuno per sostituirlo

Non si fanno male Milan e Juventus, a San Siro finisce 0-0. Pioli cambia poco e davanti viene incartato dalla Juventus. Decisamente meglio dietro, al netto delle assenze. Voto 6 da La Gazzetta dello Sport per il tecnico rossonero: "Nessuna variazione sul tema, il che facilita il compito della Juve entrata per inaridire il gioco rossonero e gestire. La squadra è un po' stanca. E se Tonali rallenta non c'è nessuno che possa sostituirlo".

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Al Diavolo va dato atto di averci provato. Ma la sfida si è giocata su un terreno più favorevole ai bianconeri. Il pareggio vale il secondo posto assieme al Napoli, ma anche il -4 dall’Inter, con una gara in più".

Bocciato, con 5,5 nelle pagelle di TMW: "Il Milan ha qualche spunto in più rispetto alla Juventus. Sceglie Ibra e ha la sfortuna di perderlo subito, ma la squadra non sembra comunque girare al meglio".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5