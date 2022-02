Le pagelle di Pioli: tutte le valutazioni dalla rassegna stampa

MilanNews.it

Qualcosa nel suo Milan s'è rotto. E a pagarne le conseguenze è anche Stefano Pioli, bocciato da tutti i quotidiani in edicola questa mattina. Le intenzioni di gioco della sua squadra, secondo La Gazzetta dello Sport, sono ormai leggibili, e gli avversari si preparano di conseguenza. Per la seconda gara di fila, sottolinea il Corriere dello Sport, i suoi uomini hanno sbagliato l'atteggiamento. Rincara la dose TMW, che motiva in questo modo il proprio 5 in pagella: "Approccio sbagliato nella ripresa, il Milan ancora una volta segna poi si siede. Subisce il pari e non trova la lucidità di reagire. È pure sfortunato nei cambi: non appena escono una punta di stazza e un giocatore che può dare superiorità numerica l'Udinese pareggia".

Le pagelle di Pioli

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

TMW: 5

MilanNews: 5