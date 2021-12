Le pagelle di Pobega: adesso è Pobe-gol. Ed è sempre al posto giusto nel momento giusto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha di fatto coniato per lui un nuovo soprannome. "Pobe-gol", come scrive nella pagelle di oggi, anche perché ne ha fatti 4, tutti in casa, ed è lui il bomber del Toro. Sotto l'albero mette il gol vittoria e 25 punti per i granata, ora nella top ten del campionato, per Tuttosport la sua prestazione vale 7.5. Un giudizio fortissimo per il giocatore, la sua partita è "un altro film vicino al kolossal". Tuttomercatoweb lo premia con 7, perché "è sempre al posto giusto al momento giusto. E il gol è diventata una specialità per l'ex Spezia".

Tuttomercatoweb 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7.5

Il Corriere dello Sport 7

Il Corriere della Sera 7

La Repubblica 7