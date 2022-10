Le pagelle di Pobega: per la Gazzetta è 'infaticabile', 'ligio nel posizionamento' per Tuttosport

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sui quotidiani odierni vi sono, come di consueto, le pagelle del Milan. Approfondiamo la situazione Pobega, autore oggettivamente di una prova certamente non indimenticabile sia dal punto di vista tecnico che tattico. La Gazzetta dello Sport, però, lo definisce "infaticabile, corre avanti e indietro senza arrendersi mai e va anche al tiro": 6,5 il voto; stessa valutazione anche per Tuttosport: "Molto ligio nel mantenere la posizione". Sufficienza, invece, per il Corriere della Sera: "Ritmo e fisicità, deve essere meno ansioso quando calcia".