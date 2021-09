Le pagelle di Rebic: in altri tempi avrebbe perso la testa, invece ce la mette e segna

In stato di grazia, quando vede la Juventus si scatena. Ante Rebic segna il gol che permette al Milan di pareggiare i conti allo Stadium, con i bianconeri che restano così sul fondo della classifica. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "In altri tempi avrebbe perso la testa, perché col Chiello è dura sul serio. Invece stavolta ce la mette ed è 1-1. Senza Ibrahimovic e Giroud, gol da centravanti. Bene, no?". Voto 6,5 dal Corriere dello Sport: "Stretto tra i due “bronzi” Bonucci-Chiellini ha la prima palla buona al 42’ del primo tempo la sbatte sul muro. Praticamente assente, si erge a protagonista segnando un bellissimo gol di testa che rimette il risultato in parità". Voto 7 dal Tuttosport: "Si sbatte quanto basta, ma è chiaro che con il suo fisico, riuscire a emergere dalla morsa Chiellini-Bonucci sembra una missione praticamente impossibile. E invece è proprio lui a salire in cielo, su calcio d'angolo (in realtà è marcato da Locatelli, però) per siglare l'1-1: una rete che salva il Milan dal primo ko in campionato".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews: 7,5