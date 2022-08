Le pagelle di Rebic: sfrutta la grande chance dimostrando di essere diverso dall'anno scorso

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo sei mesi Ante Rebic si è sbloccata e ruba la scena nel debutto stagionale del Milan contro l'Udinese. La doppietta lo erge a protagonista. Una prova da 7,5 per TMW, al pari del Corriere della Sera: "Era una grande occasione, l'ha sfruttata bene". Stesso voto dal Corriere dello Sport e da Tuttosport ("Fa vedere di un essere un giocatore diverso rispetto a quello del campionato scorso"), mentre La Gazzetta dello Sport si limita a un 7: "Mezzo voto in meno per la dormita subitanea, sullo 0-1 dell'Udinese Becao era fondamentalmente suo. Si riscatta alla grande, con la doppietta e la cattiveria corretta".

I VOTI DI REBIC:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5