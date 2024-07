Le pagelle di Reijnders con l'Olanda: "Un distributore automatico"

Una grande giornata quella di ieri per Tijjani Reijnders e per tutta l'Olanda che ha strappato il pass per i quarti di finale di Euro 2024. Nell'ottavo contro la Romania non c'è stata storia, a parte i primi 15 minuti iniziale di furore agonistico della nazionale dell'Est: gli orange hanno trionfato per 3-0 e ora affronteranno ai quarti la Turchia. Tra i migliori in campo per la squadra di Koeman va segnalato proprio il centrocampista rossonero che è stato schierato per la quarta volta consecutiva dall'inizio e non ha deluso le aspettative del suo allenatore.

Di seguito si riportano le pagelle di Tijjani Reijnders contro la Romani a cura di Gazzetta, Tuttosport, Corriere dello Sport:

La Gazzetta dello Sport, 7: "Un distributore automatico: anche senza mettere la monetina, smista palloni con il 96% di precisione. Il migliore? Per Dumfries”.

Tuttosport, 6.5: "Riesce a performare nei box to box, cinquanta metri palla al piede per dare superiorità numerica nella metà campo offensiva”

Corriere dello Sport, 6.5