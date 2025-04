Le pagelle di Repubblica: bocciato Leao, bene i rientri di Walker e Loftus-Cheek

Il Milan vince a Venezia e conquista tre punti importantissimi che fanno classifica e danno morale in vista della finale di Coppa Italia. La formazione di Sergio Conceiçao ha ancora una volta dimostrato di trovarsi a proprio agio con questo nuovo modulo, e la terza vittoria conquistata nelle ultime 4 uscite lo conferma ampiamente.

Partendo dalle note dolenti della sfida del Pier Luigi Penzo, per La Repubblica il peggiore in campo tra le file del Milan è stato Rafael Leao (voto 5), che in laguna non ha inciso come invece avrebbe dovuto. Rimandati, più che bocciati, anche Strahinja Pavlovic (voto 5,5) e Tammy Abraham (voto 5,5).

Sufficiente il ritorno in campo di Kyle Walker (voto 6), così come anche quello di Loftus-Cheel (voto 6) e le prestazioni dei vari Mike Maignan (voto 6), Theo Hernandez (voto 6), Fikayo Tomori (voto 6) e Alejandro Jimenez (voto 6). Bene Santiago Gimenez (voto 6,5), autore del gol del definitivo 2 a 0 del Milan insieme al solito Tijjani Reijnders (voto 6,5), autore dell'assist per la rete del Bebote, e Matteo Gabbia (voto 6,5). Nota di merito va invece alle prestazioni di Youssouf Fofana (voto 7) e di Christian Pulisic (voto 7), senza ombra di dubbio il migliore in campo nel Milan.

Promosso a pieni voti anche Conceiçao e le sue scelte (voto 6,5).