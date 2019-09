Un retropassaggio scellerato al 10’ che per poco non mette in porta Sensi (deve ringraziare Donnarumma) e una prestazione senza spinta. In difficoltà nei tagli alle spalle di Barella. Esce tra i fischi di San Siro. Ecco le sue valutazioni:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

QS: 4,5

MilanNews.it: 5