Le pagelle di Tatarusanu: il vice Donnarumma non convince, paperissima su Dzeko

Titolare per la positività di Gigio Donarumma, Ciprian Tatarusanu ha difeso con qualche difficoltà i pali del Milan nel roboante 3-3 con la Roma. Imperdonabile l'errore sul gol di Dzeko, e infatti i voti sono decisamente negativi. Il più critico? Tuttosport, che gli dà 4: "la scelta come vice Donnarumma non aveva mai convinto e la paperissima su Dzeko conferma". Voto 5 per La Gazzetta dello Sport ("parlare di ansia da debutto sarebbe inappropriato visti i 34 anni. Proprio brutta l'uscita a vuoto su Dzeko") e Corriere dello Sport ("forse risente del lungo periodo di inattività, sbaglia sull'angolo che porta al pari di Dzeko").

