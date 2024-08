Le pagelle di Theo: "Il suo atteggiamento svogliato è grave"

Tornato dall'Europeo dopo tutto il vociare inerente al suo futuro, da Theo Hernandez ci si aspettava un inizio di stagione a razzo che gli permettesse di dimostrare quanto vale e che le richieste da lui avanzate al Milan fossero giustificate, ma per il momento il terzino visto in campo fra Torino e Parma è solo lontanamente paragonabile a quello che i tifosi del Milan hanno ammirato nel corso degli ultimi 4 anni.

LE PAGELLE DI THEO HERNANDEZ

Il Corriere della Sera 4.5: "Fermo come una statua sul primo gol, come se la questione non lo riguardasse. Un filo meglio poi. Ma è lontanissimo dai suoi standard".

La Gazzetta dello Sport 4: "Sembra disinteressato a ciò che gli accade intorno. Ovviamente non è così, ma il suo atteggiamento svogliato è grave. Molla Man che segna a un metro da lui, sbaglia tanto".

Il Corriere dello Sport 4.5: "Non rincorre Man sull’1-0 del Parma e non sfonda in attacco. Superficiale nella testa e pesante nelle gambe. Theo non c’è e se non c’è lui è molto probabile che non ci sia neanche il Milan".

Tuttosport 5.5: "Sì, inaugura lui l'1-1. Ma gioca un primo tempo con una presunzione e una superficialità inammissibili. Così diventa un giocatore normalissimo".

MilanNews 5.5: "Dove guardava mentre Man gli tagliava dietro le spalle e poi metteva il pallone alle spalle di Maignan? Un primo tempo censurabile. Poi, nella ripresa, cambia marcia e confeziona, insieme a Leao, l’azione prime per il gol del pareggio di Pulisic",