Le pagelle di Tonali: contrasta per due, lotta per tre. È l'emblema del milanismo

MilanNews.it

Uno degli ultimi giocatori del Milan ad arrendersi nella sconfitta per 2-0 contro il Chelsea è stato Sandro Tonali. Per La Gazzetta dello Sport l'italiano è addirittura da 6,5: "Contrasta per due, corre per tre, lotta come un 8". Stesso voto anche per Tuttosport: "Lotta in ogni situazione e in 10 non molla comunque di un centimetro". Prova da 6 invece per il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera: "Emblema del milanismo, l'ultimo a smettere di correre". Infine è da 6 anche per MilanNews ("Coltello tra i denti, come Rambo in mezzo a una missione impossibile. Non ci sta a farsi prendere in giro dal palleggio dei Blues). Più severo TMW, che gli assegna un 5,5: "Nella sua gara manca l'acuto, la giocata che possa dare qualcosa in più alla squadra".

I voti

