Le pagelle di Tonali: porta Luis Alberto sull'orlo della crisi, prestazione da leader

Il Milan vince ancora, rifila 2 reti alla Lazio nello scontro diretto e impressione per il bel gioco. Protagonista assoluto Sandro Tonali, autore di un prestazione sontuosa. La crescita dell'ex Brescia è evidente e sotto gli occhi di tutti, in questo avvio di stagione ha rubato la scena. Voto 8 da La Gazzetta dello Sport: "Ha trascinato Luis Alberto sull'orlo di una crisi di nervi questa è stata la parte gattusiana della sua partita. Il lancio con cui ha innescato l'azione del 2-0 ricorda un po' Pirlo, ma non allarghiamoci, è meglio". Mezzo voto in meno sul Corriere dello Sport: "Dà proprio l’impressione di aver svoltato. Puntuale nel pressing (tanto da far innervosire subito Luis Alberto) e, finalmente, con il timing giusto nelle giocate". Stesso voto su Tuttosport: "Davvero un'altra prestazione da leader assoluto. Sembrano quasi due i Tonali in campo, tanto lo si veda ovunque. Prende diverse botte, ma non si abbatte". 7,5 anche su TMW: "Giocatore sempre più prezioso nello scacchiere di Pioli e l'impressione è che il sorpasso su Bennacer nelle gerarchie sia stato fatto a prescindere dalle condizioni dell'algerino. Lotta in mezzo, recupera palloni, ribalta l'azione con una precisione chirurgica. Guardate l'azione del 2-0 da chi parte".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Milannews 7,5