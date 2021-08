Le pagelle di Tonali: punizione alla Pirlo, i conti fatti dal club cominciano a tornare

Gol, vittoria e l'ovazione del pubblico. Per Sandro Tonali, milanista da sempre, quella di ieri sarà una gara da ricordare a lungo. Anche perché è stato uno dei migliori in campo. La Gazzetta dello Sport premia l'ex Brescia con un 7,5 in pagella: "Una punizione alla Pirlo, tanti palloni recuperati, un peso in campo sempre maggiore. Quando esce si alza in piedi tutto lo stadio. I conti fatti dal club cominciano a tornare". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Prima magia con la maglia del Milan. Sceglie una partita speciale per sbloccarsi, davanti al pubblico di casa dopo un anno e mezzo di stadi chiusi. Punizione bellissima e partita da veterano". 7 il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "La punizione è un capolavoro, ma è soprattutto la prova della personalità diversa con cui sta affrontando questa nuova stagione: prende palla, non ascolta nessuno e la piazza all'incrocio. Così si fa".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Milannews: 7,5