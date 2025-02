Le pagelle di Tuttosport: Abraham, doppietta da bomber. Theo in versione spara-assist. Rimandati Maignan, Walker e Reijnders.

Il Milan vince contro la Roma e conquista la semifinale di Coppa Italia, anche se Tuttosport non è stato convinto dalla prestazione di tutti. Il quotidiano ha infatti rimandato, più che bocciato, le prestazioni di Mike Maignan (voto 5.5), Kyle Walker (voto 5.5) e Tijjani Reijnders (voto 5.5).

MVP indiscusso del match Tammy Abraham (voto 7.5), che grazie alla sua doppietta è riuscito ad indirizzare la partita verso binari ben precisi a favore del Milan. Bene anche Theo Hernandez, che dopo le ultime partite in penombra si è messo in mostra nella sua versione spara-assist (voto 7). Quella di ieri doveva poi essere la serata dei nuovi acquisti, di Santiago Gimenez e Joao Felix, che nella mezz'ora a disposizione sono subito riusciti a conquistare l'amore del pubblico di San Siro.

Per il messicano, autore dell'assist del 3 a 1, un onesto 6,5 in pagella, mentre per il portoghese, autore della rete, 7 pieno. Approvate anche le scelte di Conceiçao, voto 7.