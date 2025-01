Le pagelle di Tuttosport: Conceiçao, sarà un lavoro lungo

C'è una sola sufficienza nelle pagelle del Milan che sono state pubblicate oggi da Tuttosport uscito in edicola. Si tratta del portiere Mike Maignan che è stato valutato con un 6.5. Il suo giudizio: "Nel primo tempo chiude la strada a Yildiz, ben pescato in posizione defilata. Nella ripresa, nel giro pochi secondi, piazza il corpaccione su Weah e salva su Koopmeiners. Può nulla sui due gol: sul primo c'è il fuoco amico di Emerson Royal e sul secondo Weah indovina lo spiraglio giusto". Tutto il resto è come una classe che va incontro alla bocciatura a fine anno.

Il peggiore è Tammy Abraham, 4.5: "Tocca a lui là davanti, per squalifica di Morata, e si vede subito quanto il compito sia gravoso. Locatelli arretra per contrastarlo sul fisico, un compito che svolge senza grandi affanni. Non solo: Abraham concede al bianconero anche troppa libertà in fase di costruzione e, a lungo, i lanci in profondità del numero 5 creano scompensi sulle fasce rossonere". Male con il 5 molti altri giocatori: Royal, Tomori, Fofana, Reijnders, Musah e Leao. Per tutti gli altri, a eccezione di Camarda, Jovic e Terracciano senza voto, il voto è 5.5.

C'è il 5 in pagella anche per Sergio Conceicao: "Stavolta l'intervallo è stato cattivo consigliere. Se nella sua gestione il Milan aveva saputo ribaltare lo svantaggio (vedi con la stessa Juventus e con l'Inter in Supercoppa) ieri il passaggio tra primo e secondo tempo si è rivelato devastante. Da ordinata e compatta che era, la squadra rossonera si è sfaldata progressivamente, vanificando i segni incoraggianti dei primi 45'. Il tecnico parla di «poca fame» e si mette in discussione per primo. Sarà un lavoro lungo".