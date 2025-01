Le pagelle di Tuttosport: Fofana e Maignan colpevoli

Le pagelle pubblicate questa mattina da Tuttosport non perdonano il Milan che ieri ha pareggiato 1-1 in casa con il Cagliari compiendo l'ennesimo passo falso del suo campionato. Il peggiore in assoluto è Tammy Abraham, l'eroe della Supercoppa, che viene giudicato con un eloquente 4.5. La sua valutazione: "Si divora due gol, uno a porta vuota, l’altro a tu per tu con Caprile". Ma sono tanti i calciatori del Diavolo che ieri hanno steccato a partire da Maignan e Fofana, entrambi penalizzati con un 5. Per il portiere: "Nel primo tempo nega a Felici un gol con un intervento miracoloso. Prodezza che fa il paio però con la papera su tiro di Zortea che toglie due punti al Milan". Per il centrocampista: "In un Milan che dà continuamente la caccia al pallone si esaltano le sue qualità. Però sul gol del Cagliari è colpevole tanto quanto Maignan".

Ma non sono gli unici due 5 della serata, lo stesso voto viene riservato ad altri calciatori chiave come Reijnders, Leao e Musah. Male anche Theo che prende 5.5 così come Jimenez. L'unica sufficienza convincente è quella di Alvaro Morata, autore del gol (6.5): "Nel primo tempo recupera un paio di palloni al limite dell’area rossonera ma nell’area avversaria è latitante. Ripresa giocata da centravanti vero: prima impegna Caprile, poi fa centro". Per Sergio Conceicao il voto è 6: "Il Milan piace per attitudine. Ma il risultato, per giunta dopo l’iniezione di fiducia dato dalla conquista della Supercoppa, è molto negativo".