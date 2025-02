Le pagelle di Tuttosport: Pulisic spacca la partita, Tomori senza senso

Nelle pagelle del Milan pubblicate questa mattina sulle colonne di Tuttosport a prendersi la scena sono i tre calciatori entrati all'intervallo e che hanno cambiato la partita, tutti premiati con un 7 in pagella. In primis c'è Christian Pulisic, Mvp per la Lega di Serie A, che si merita il seguente giudizio: "Due assist uno più bello dell’altro, la sua qualità è uno dei fattori che spaccano la partita". Poi c'è Rafael Leao: "Mette in apprensione da subito l’Empoli e sblocca la sfida con un colpo di testa perentorio". Infine c'è El Bebote Gimenez: "Molto più mobile di Abraham, si toglie la soddisfazione del gol al debutto con un gran dribbling e un sinistro a giro perfetto".

Chi non viene premiato nelle pagelle, oltre a Musah e Fofana (5.5) e Tammy Abraham (5), è ovviamente Fikayo Tomori (4) che, al di là del protocollo Var, commette un'entrata sciocca quando poteva forse temporeggiare con il suo diretto avversario: "A vuoto prima del palo di Colombo, senza senso l’entrata che gli costa il secondo giallo". Per Sergio Conceicao il voto è 6.5: "Paga la scelta di rovesciare in campo la qualità nella ripresa, quando l’Empoli avrebbe probabilmente abbassato il ritmo anche senza restare in 10".