Le pagelle di Walker in Inghilterra: "Non è più forte come una volta, ma gioca bene"

Ieri sera in campo per il Gruppo K, l'Inghilterra, che sfida e vince contro l'Albania. Per gli inglesi sono andati a segno prima Myles Lewis-Skelly e successivamente il solito Harry Kane. Il giovane talento dell'Arsenal è diventato il giocatore più giovane della storia a segnare al suo debutto con la Nazionale inglese, superando il record di Marcus Rashford di 18 anni e 209 giorni contro l'Australia nel maggio 2016.

Walker titolare anche con Tuchel

In campo anche il terzino rossonero Kyle Walker, che ha potuto giocare una buona prestazione difensivamente, dando supporto alla linea difensiva inglese nelle brevi e quasi mai pericolose sortite offensive albanesi. Walker ha giocato tutta la partita, in campo per 95 minuti (90+5 di recupero).

La stampa inglese loda la prestazione di Walker

Giudizi positivi da parte della stampa inglese nei confronti del milanista, che sul Guardian ha rimediato un 7 in pagella, così giustificato: "Non è più forte di una volta, ma è ancora abbastanza veloce per gestire l'Albania. Ha mandato un cross che ha innescato una mischia in porta". Per il Daily Mail è 6.5: "Forse ha perso un po' di ritmo, ma è ancora piuttosto rapido e l'ex capitano del Manchester City, ora al Milan, ha creato problemi agli avversari nel corso della partita". Voto 6 per la BBC: "Scelto come terzino destro in una difesa a quattro e ha dato all'Inghilterra ampiezza in attacco. La sua esperienza ha aiutato una retroguardia con due debuttanti. Un'intercettazione chiave ma difficile da giudicare in difesa perché non ha dovuto affrontare molto".