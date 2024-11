Le pagelle di Yunus Musah: l'ago della bilancia, limita Vinicius

La mossa a sorpresa di Paulo Fonseca è stata la scelta di mandare in campo Yunus Musah: lo stesso centrocampista americano, ai microfoni di Sky Sport ha rivelato di non aspettarsi questa investitura. Ciononostante l'ex Valencia non ha tremato e ha offerto sicuramente la miglior prestazione da quando è al Milan. Musah è stato tra gli assoluti migliori in campo e lo testimoniano anche le pagelle di oggi pubblicate dalle principali testate giornalistiche.

La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7: "Copre tutta la fascia destra con personalità". Ancora meglio per il Corriere dello Sport, 7.5: "L’ago della bilancia. In fase di non possesso diventa in quinto di difesa per aiutare Emerson su Vinicius". Anche Tuttosport gli dà 7: "Fonseca gli affida il compito di aiutare Emerson a limitare Vinicius. Missione compiuta".

LE PAGELLE DI MUSAH

Gazzetta - 7

CorSport - 7.5

Tuttosport - 7

MN - 7.5

TMW - 7